Laptop aufräumen: So schaffen Sie Speicherplatz

Es ist nur allzu leicht, den Festplattenspeicher zu verlassen. Das ist wahr, ob Sie eine gigantische Festplatte haben, die sich schnell mit Anwendungen, Filmen, Musik und Fotos füllt, oder ob Sie mit einem der neueren ultradünnen Laptops leben, die schnelle, aber winzige Solid-State-Laufwerke haben, die anfangs nicht viel aufnehmen können.

Glücklicherweise gibt es viele einfache Möglichkeiten, Festplattenspeicher zurückzugewinnen und die gefürchteten „out-of-disk-space“-Warnungen fernzuhalten. Schauen wir uns einige davon an.

Bereinigung von Dateien, die Sie nicht mehr benötigen

Der erste Schritt ist, die gemeinschaftlich raumgreifenden Täter loszuwerden. Dazu gehören unnötige Anwendungen und eine Vielzahl von nutzlosen Systemdateien.

Windows Festplattenbereinigung (zum Vergrößern anklicken): Ihr Papierkorb, temporäre Ordner und zufällige Systemdateien können Gigabyte potenziellen freien Speicherplatz beanspruchen. Der integrierte Festplattenreiniger von Microsoft, Windows Disk Cleanup, wird diesen Speicherplatz für Sie freigeben.

Gehen Sie zum Startmenü, geben Sie die Bereinigung der Festplatte in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste für den Bildschirm, wo Sie diese Elemente entfernen können. (Wenn Sie ein besonders gepacktes System haben, haben Sie Geduld, während Disk Cleaner seine Wirkung entfaltet.)

Übrigens können Sie die Datenträgerbereinigung so planen, dass sie regelmäßig im Taskplaner von Windows ausgeführt wird. Hier ist die Vorgehensweise:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, geben Sie Task Scheduler im Suchformular ein und drücken Sie Enter. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Basisaufgabe erstellen. Folgen Sie dem Assistenten, um eine Beschreibung einzugeben und einen Tages-, Wochen- oder anderen Zeitplan festzulegen, geben Sie dann cleanmgr.exe in das Feld Dateiname ein, um ihn zu planen.

Diese Methode führt die Festplattenbereinigung zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, benötigt aber immer noch Ihre Eingaben. Wenn Sie die Datenträgerbereinigung im Hintergrund ohne Ihre Aufsicht ausführen möchten, können Sie dazu eine geplante Aufgabe über die Befehlszeile erstellen:

Gehen Sie zum Startmenü, geben Sie cmd in das Suchfeld ein und drücken Sie Enter, um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Geben Sie cleanmgr.exe /sageset:1 ein, um die Einstellungen für die Festplattenbereinigung zu öffnen.

Wählen Sie die Dateitypen aus, die Sie immer löschen möchten, und drücken Sie OK. Dadurch wird ein Registrierungsschlüssel erstellt, um diese Bereinigungseinstellungen zu speichern, und die Festplattenbereinigung wird jetzt ausgeführt.

Gehen Sie dann wie oben beschrieben in den Taskplaner (Start > Taskplaner > Basic Task erstellen), und wenn Sie zum Programmbildschirm Geplante Task gelangen, geben Sie /sagerun:1 in die Argumente ein (zusätzlich zu „cleanmgr.exe“ für den Dateinamen), um die Bereinigungseinstellungen anzuwenden.

Hier sind einige andere Bereiche, die bei der Bereinigung berücksichtigt werden sollten

Ist Ihr laptop datenträger 100 ausgelastet, gehen Sie bitte wie folgt vor. Deinstallieren Sie nicht benötigte Anwendungen: An dem einen oder anderen Punkt haben die meisten von uns Programme installiert, von denen wir dachten, dass wir sie benutzen würden, oder sie wollten es nur ausprobieren, aber letztendlich nicht brauchen.

Um diese unnötigen Anwendungen wie alte Spiele oder Steuersoftware, die nur für ein Jahr gültig sind, zu entfernen, gehen Sie zum Startmenü, dann zur Systemsteuerung und klicken Sie auf Programme und Funktionen. Wählen Sie das oder die Programme aus, die Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie oben auf die Schaltfläche Deinstallieren.

Auch wenn Sie mehr als einen Videoplayer oder Musikplayer oder andere Arten von Duplikatanwendungen haben, beseitigen Sie die Duplikate.

Verwenden Sie ein spezielles Systembereinigungstool: Manchmal fangen Ihre manuellen Bereinigungsbemühungen nicht alle verirrten Elemente, die Festplattenspeicher verschwenden können. Ein Dienstprogramm, das nur für die gründliche Reinigung Ihres Systems entwickelt wurde, kann die Arbeit viel besser erledigen.

Verwenden Sie ein Programm wie CCCleaner, um Ihr System vollständig zu reinigen. (Zum Vergrößern anklicken.) Für eine komplette Reinigung schauen Sie sich CCleaner an. Dieses kostenlose Dienstprogramm löscht Browser-Historien und Caches, temporäre Dateien, Systemwiederherstellungspunkte und andere Elemente, die für die Aufblähung Ihres Laufwerks verantwortlich sind.

Sehen Sie sich Ihre „Sonstigen“ Ordner an: Einige Arten von Ordnern sammeln auch einfach auf magische Weise mehr Dateien. Vielleicht hast du einen „temp“- oder „misc“-Ordner, in den du einfach zufällige Bits stopfen kannst. Stellen Sie sicher, dass alle diese vergessenen Dateien diejenigen sind, die Sie tatsächlich behalten wollen; verschieben Sie die nützlichen in Ordner mit hilfreicheren Namen und löschen Sie die anderen.

Ein Ordner, den Sie unbedingt regelmäßig ausmerzen sollten, ist der Ordner Downloads. Wenn Sie jemals ein Programm neu installieren möchten, besteht die Möglichkeit, dass Sie die neueste Version verwenden, die auf der Website des Entwicklers verfügbar ist, anstatt die datierte Version, die Sie vor langer Zeit in diesen Catch-All-Ordner heruntergeladen haben, also löschen Sie diese alten Installationsdateien.

Ziel große und doppelte Dateien

Wenn Sie das oben genannte getan haben, haben Sie eine große Verbesserung in Ihrem Festplattenspeicherverbrauch erzielt, aber jetzt lassen Sie uns tiefer graben.

Um herauszufinden, was wirklich den meisten Platz auf Ihrer Festplatte beansprucht, verwenden Sie einen Festplattenplatzanalysator. WinDirStat (kostenlos) scannt Ihr Laufwerk, um Ihnen grafisch zu zeigen, wie viel Platz jede Datei einnimmt. Wählen Sie die großen Blöcke in WinDirStat aus, um die Dateien zu verfeinern, die am meisten Platz beanspruchen und daher zum Löschen in Frage kommen.

Auslogics Duplicate File Finder (kostenlos) findet die lästigen Dateien, die Sie in mehr als einem Ordner gespeichert haben. Sie können auch ausschließlich nach doppelten Dateien suchen, die viel Platz beanspruchen und so schnell die schlimmsten Täter identifizieren.